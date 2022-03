LA LETTRE Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Pennautier Aude Pennautier Marion est une actrice reconnue.

Des lettres, elle en reçoit cent par jour mais l’une d’entre elle va changer sa vie… Son auteur, Léo, est un homme blessé, malade : son père. La vie l’a séparé de sa fille contre son gré, pendant vingt ans, alors qu’elle était seulement âgée de sept ans… Un jour, c’est le choc, il voit sa fille sur une affiche de cinéma et découvre sa nouvelle vie… Comment la joindre, comment renouer avec elle, sans lui laisser penser que sa démarche est intéressée ? Il choisit de lui écrire une lettre…

Théâtre Tout public conseillé à partir de 12 ans.

Compagnie Monsieur Amélie Productions

Durée : 1h15 culture.pennautier@orange.fr +33 4 68 11 45 32

