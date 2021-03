La Lekkarod – Etape 6 – A huis clos, 18 mars 2021-18 mars 2021, Bessans.

La Lekkarod – Etape 6 – A huis clos 2021-03-18 – 2021-03-18

Bessans Savoie

Cette course internationale de traîneaux à chiens, sera de nouveau en Haute Maurienne Vanoise avec des étapes entre Bessans et Bonneval sur Arc.

En raison de la situation actuelle, les départs et arrivées se dérouleront à huis clos.

contact@lekkarod.fr http://www.lekkarod.com/fr/home/

Cette course internationale de traîneaux à chiens, sera de nouveau en Haute Maurienne Vanoise avec des étapes entre Bessans et Bonneval sur Arc.

En raison de la situation actuelle, les départs et arrivées se dérouleront à huis clos.