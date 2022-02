La Légion d’honneur dans la société depuis 1802 Archives Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

La Légion d’honneur dans la société depuis 1802 Archives Abbeville, 5 mars 2022, Abbeville. La Légion d’honneur dans la société depuis 1802

Archives Abbeville, le samedi 5 mars à 14:30

**CONFÉRENCE INAUGURALE DE L’EXPOSITION « SI LA LÉGION D’HONNEUR M’ÉTAIT CONTÉE »** **Samedi 5 mars à 14h30** _**La Légion d’honneur dans la société depuis 1802**_ par Bernard Phan, professeur honoraire de Première supérieure au lycée Henri IV et Président du Comité d’Amiens de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH), qui retracera l’histoire passionnante de cette emblème de l’identité française, institution contemporaine, populaire, vivante, incarnant des valeurs fortes liées à l’histoire de France. En pratique : Lieu : Hôtel d’Emonville, 26 place Clemenceau, 80100 Abbeville Date : samedi 5 mars à 14h30 Tarif : gratuit – réservation préalable obligatoire Renseignement : 03 22 24 95 16.

Gratuit – Réservation préalable obligatoire au 03 22 24 95 16

Conférence inaugurale de l’exposition « Si la Légion d’Honneur m’était contée » Archives Abbeville 26 place Clemenceau Abbeville Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Archives Abbeville Adresse 26 place Clemenceau Abbeville Ville Abbeville lieuville Archives Abbeville Abbeville Departement Somme

Archives Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

La Légion d’honneur dans la société depuis 1802 Archives Abbeville 2022-03-05 was last modified: by La Légion d’honneur dans la société depuis 1802 Archives Abbeville Archives Abbeville 5 mars 2022 Abbeville Archives Abbeville Abbeville

Abbeville Somme