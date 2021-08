La légende se raconte en musique… Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré), 17 septembre 2021, Saint-Martin-de-Ré.

La légende se raconte en musique…

Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré), le vendredi 17 septembre à 21:00

### Participez à une soirée de contes et légendes accompagnée au piano, à la guitare et au chant. Au son de la guitare et du piano, venez écouter les légendes qui font la petite histoire de l’île de Ré. Du rire, de l’émotion, venez revivre la vie d’autrefois le temps d’une soirée à la lueur de la bougie…

Gratuit. Réservation obligatoire. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré) 3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré Moulin de la Favorite Charente-Maritime



2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:30:00