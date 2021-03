La Légende Oubliée Agence ComO7Events, 21 mars 2021-21 mars 2021, Saint-André-de-l'Eure.

La Légende Oubliée

Agence ComO7Events, le dimanche 21 mars à 14:30

À l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie proposée par le Ministère de la Culture, une diffusion en direct SUR YOUTUBE du spectacle « La Légende Oubliée » vous est offert par ComO7Events avec la projection de ses images poétiques et fantastiques, sa musique originale et l’animation de ses textes sur écran !

Ce spectacle conçu par Nathalie MANSER, violoncelliste virtuose, vous entraîne dans un voyage au coeur du berceau de l’humanité, haut en couleurs et en odeurs. Dans une démarche humaniste, Nathalie MANSER a fait appel à Cyril ROLANDO, Joséphine WALL et Sylar113 pour l’imagerie fantastique et surréelle, et à José MARTIN pour la diffusion olfactive.

Pour les adultes, c’est une démarche humaniste qui apporte un message universel de paix et d’espoir au monde d’aujourd’hui.

Pour les enfants, c’est un précieux message pédagogique à véhiculer, afin de leur apprendre à cultiver de belles valeurs et à réaliser leur propre potentiel existentiel futur.

Synopsis :

« La Légende Oubliée, c’est la Quête Humaine racontée sous la forme d’une magie poétique qui éveille les sens auditifs, olfactifs et visuels.

C’est l’histoire de la venue de l’être humain sur Terre, depuis le cosmos, sa conception et son parcours humain visité sous forme métaphorique et fantastique. Les valeurs humaines ancestrales y sont évoquées sous forme de plusieurs tableaux jusqu’au retour de l’être humain dans le cosmos.

C’est un peu comme l’histoire du « Petit Prince » … l’être humain va visiter les planètes des valeurs. » – Nathalie MANSER

→ Le spectacle est cependant limité car vous ne verrez pas la violoncelliste jouer sur scène ni ne ressentirez la diffusion olfactive qui accompagnent habituellement ce spectacle. Nous espérons néanmoins que vous l’apprécierez et que vous aurez la possibilité prochainement de le voir dans des lieux culturels, lui qui éveillera vos sens, aussi bien auditifs, visuels qu’olfactifs, et qui vous transportera dans cet univers mythique.

URL Youtube Première Diffusion en direct : https://www.youtube.com/watch?v=-3BbCV7ZONc

La Légende Oubliée est un spectacle qui innove et étonne par l’impact de sa musique originale, par la magie envoûtante des senteurs accompagnant le son, les images poétiques et fantastiques.

