Bal Trad amb Aquò Que Sona La Légende Irlandaise (Jigun) Jegun, 9 décembre 2023, Jegun.

Aquò que Sona: Groupe de musique à danser / bal folk:

Aquò que sona (« ca sonne » en gascon) est un tout nouveau trio formé en 2023 dans le Gers.

C’est un groupe de musique à danser / Bal Folk.

Son répertoire est principalement centré sur la Gascogne.

Mais il nous invite au voyage en proposant un mélange de musiques traditionnelles issues de ses influences…

A découvrir à la Legende Irlandaise (Jegun 32)!

Ostau Gascon :

https://ostaugascon.org

ostaugascon@gmail.com

05 62 08 52 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

