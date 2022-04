LA LEGENDE DU PAYS DES BRUMES La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-01 15:00:00

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout Grande épopée celte, avec Yasmine Dziadon et Yves Martin.

Conte, théâtre, musique

A partir de 7 ans

Spectacle gratuit proposé par l’Association Culture & Tradition.

Goûter zéro déchets offert à la fin de la représentation

