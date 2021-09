Villaudric Médiathèque de Villaudric Haute-Garonne, Villaudric La légende du mot perdu Médiathèque de Villaudric Villaudric Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villaudric

La légende du mot perdu Médiathèque de Villaudric, 18 septembre 2021, Villaudric. La légende du mot perdu

le samedi 18 septembre à Médiathèque de Villaudric

Le Cardinal se serait rendu à Villaudric en 1629 pour organiser l’offensive contre la ville protestante de Montauban. En passant, il aurait goûté une spécialité qu’il a apprécié. Mais les lettres du nom de cette spécialité ont été éparpillées dans le village. Retrouvez-les sur le parcours ! Départs en bas de la médiathèque de Villaudric: 10h30 / 14h30

Pass sanitaire

Aidez-nous à retrouver les lettres qui composent le nom de la spécialité locale dont Richelieu se serait délecté en venant à Villaudric. Médiathèque de Villaudric place Emile bordes 31620 Villaudric Villaudric Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villaudric Autres Lieu Médiathèque de Villaudric Adresse place Emile bordes 31620 Villaudric Ville Villaudric lieuville Médiathèque de Villaudric Villaudric