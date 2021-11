Narbonne Narbonne Aude, Narbonne LA LÉGENDE DU LION – LE RETOUR DU ROI Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

2022-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-04

Narbonne Aude Narbonne EUR 23 29 Sur la savane africaine, règne un majestueux lion tout-puissant, qui protège les autres animaux. Son jeune fils sait qu’un jour il lui succèdera mais il est loin de deviner les épreuves que lui imposera l’exercice du pouvoir. En effet, un méchant personnage aspire depuis toujours au trône et fera tout pour empêcher la succession. C’est alors que le destin place sur la route du jeune lion, de curieux personnages de la jungle, drôles et étonnants…qui vont l’aider à grandir et reprendre ce qui lui revient de droit… 1h15 de spectacle, 14 artistes sur scènes, chanteurs danseurs comédiens. Accueil Narbonne

