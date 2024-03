LA LEGENDE DES CHEVALIERS CITE MEDIEVALE Provins, jeudi 2 mai 2024.

LA LEGENDE DES CHEVALIERS, du 30 mars au 3 novembre 2024billet datéSpectacle équestre, voltige, cascades ! Venez remonter le temps et ranimer l’esprit chevaleresque de la cité médiévale de Provins à 1h de ParisÊtes-vous prêts à vivre une aventure médiévale ? Installez-vous dans nos tribunes couvertes et laissez-vous emporter au temps des chevaliers et des princesses téméraires !Aux pieds des majestueux remparts, vous fêterez le retour de croisades du Comte Thibaud IV. Jonglerie, cascades, voltiges et un soupçon de magie vous feront rêver et frissonner. Mais, alors que la cité est convoitée par des forces obscures, nos chevaliers devront combattre et jouter. Prouesses équestres et combats spectaculaires raniment l’esprit chevaleresque de la cité médiévale de Provins.Dressage, cavalcades et figures acrobatiques mettront à l’honneur l’art équestre lors de ce spectacle ludique et convivial !Une aventure épique à partager en famille ou entre amis ! À Savoir :Pour votre confort : tribunes couvertes. A ne pas manquer : Thibaud et toute sa troupe retrouvent le public à la fin du spectacle pour un temps d’échange. (sous réserve des conditions sanitaires)Accès aux tribunes couvertes à partir de 30 minutes avant le début de la représentationParking au niveau de l’office de tourisme

Tarif : 7.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-05-02 à 14:30

Réservez votre billet ici

CITE MEDIEVALE Ville Haute 77160 Provins 77