LA LÉGENDE DE TSOLMON . SAGA DES STEPPES Le Mans, 8 mars 2022

2022-03-08 – 2022-03-08 Salle des Concerts 58 Rue du Port

Le Mans Sarthe

Les JMFrance proposent “LA LÉGENDE DE TSOLMON . SAGA DES STEPPES” Duo Gobi Rhapsodie

Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va connaître un destin extraordinaire…

Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre Mandaakh, virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme une évidence et avec lui une musique unique, au croisement des chants mongols, de la musique classique et du jazz.

S’appuyant sur ce répertoire envoûtant, ils revisitent la légende du morin- khuur (vièle à tête de cheval) pour nous offrir une histoire folle et émouvante, au grand galop dans l’immensité des steppes.

Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne au voyage et à l’amour.

https://www.jmfrance.org/spectacles/la-legende-de-tsolmon

