Église Saint-Désir, le mardi 31 mai à 20:00

Production Divine comédie. Julien avait reçu dès la naissance le meilleur : éducation, opulence, amour. D’où est née chez lui cette monstrueuse soif de chasse et de carnages ? Nous jouons dans les forêts, jardins, châteaux, églises… Grâce aux casques sans fil, nous déposons au creux de vos oreilles nos voix et nos instruments. Vous êtes à la fois au grand air et dans l’intimité du théâtre, à la fois tous ensemble dans la déambulation, et comme coupés du monde, plongés dans une méditation sur l’animalité de l’homme et sur son rapport délétère à la nature. .. Le texte est magnifique, moderne, vivant, poétique, violent. Ne laissez pas passer la chance d’aller les voir et les entendre, le casque aux oreilles. Le Pays d’Auge Jean-Marc Talbot réalise une prestation aussi physique qu’incarnée. Anne-Lise Binard surprend le public par la variété de ses répertoires : tout à tour chanteuse, compositrice, elle joue de l’alto et de la guitare et, véritable caméléon, mime les animaux de la forêt, dans un enchaînement sans faille. Ouest France

de 2 à 12 €

D’après le conte de Gustave Flaubert.

Église Saint-Désir 37 avenue du 6 juin Lisieux Lisieux Calvados



