La Légende de Saint Julien l’hospitalier Chelles Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Oise

La Légende de Saint Julien l’hospitalier Chelles, 3 juillet 2022, Chelles. La Légende de Saint Julien l’hospitalier Chelles

2022-07-03 18:00:00 – 2022-07-03

Chelles Oise Chelles 0 22 30e Festival des forêts du 21/06 au 16/07

Le Festival des forêts renouvelle les formes du concert et vous invite à vivre une immersion dans la nature et des expériences sensorielles inédites. 12h, pique-nique (à réserver avant le 1er juillet)

14h, randonnée & marche découverte

18h, concert La Légende de Saint Julien l’hospitalier Avec :

Ensemble Hélios

Isabelle Lequien, alto

Philippe Murgier, récitant Programme :

? Benoît MENUT, La Légende de St Julien l’Hospitalier, d’après le conte de Flaubert

(extrait des Trois Contes), pour quatuor et récitant ; reprise de la commande du Festival des Forêts 2015) 30e Festival des forêts du 21/06 au 16/07

Le Festival des forêts renouvelle les formes du concert et vous invite à vivre une immersion dans la nature et des expériences sensorielles inédites. 12h, pique-nique (à réserver avant le 1er juillet)

14h, randonnée & marche découverte

18h, concert La Légende de Saint Julien l’hospitalier Avec :

Ensemble Hélios

Isabelle Lequien, alto

Philippe Murgier, récitant Programme :

? Benoît MENUT, La Légende de St Julien l’Hospitalier, d’après le conte de Flaubert

(extrait des Trois Contes), pour quatuor et récitant ; reprise de la commande du Festival des Forêts 2015) lea.lotz@festivaldesforets.fr +33 3 44 40 28 99 https://festivaldesforets.fr/evenement/la-legende-de-saint-julien-lhospitalier/ 30e Festival des forêts du 21/06 au 16/07

Le Festival des forêts renouvelle les formes du concert et vous invite à vivre une immersion dans la nature et des expériences sensorielles inédites. 12h, pique-nique (à réserver avant le 1er juillet)

14h, randonnée & marche découverte

18h, concert La Légende de Saint Julien l’hospitalier Avec :

Ensemble Hélios

Isabelle Lequien, alto

Philippe Murgier, récitant Programme :

? Benoît MENUT, La Légende de St Julien l’Hospitalier, d’après le conte de Flaubert

(extrait des Trois Contes), pour quatuor et récitant ; reprise de la commande du Festival des Forêts 2015) Festival des forêts

Chelles

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chelles, Oise Autres Lieu Chelles Adresse Ville Chelles lieuville Chelles Departement Oise

Chelles Chelles Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/

La Légende de Saint Julien l’hospitalier Chelles 2022-07-03 was last modified: by La Légende de Saint Julien l’hospitalier Chelles Chelles 3 juillet 2022 Chelles Oise

Chelles Oise