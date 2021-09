Anthé Anthé Anthé, Lot-et-Garonne La Légende de Merlin Anthé Anthé Catégories d’évènement: Anthé

Lot-et-Garonne

La Légende de Merlin Anthé, 25 septembre 2021, Anthé. La Légende de Merlin 2021-09-25 – 2021-09-25

Anthé Lot-et-Garonne Anthé 12 12 EUR Une rencontre avec les personnages arthuriens.

Spectacle déambulatoire et visite guidée dans le château.

Mise en scène Maria Elena Gattuso, assistant à la mise en scène Camille Dufour, costumes Valérie Hofmann.

Sur réservation, places limitées. Une rencontre avec les personnages arthuriens.

Spectacle déambulatoire et visite guidée dans le château.

Mise en scène Maria Elena Gattuso, assistant à la mise en scène Camille Dufour, costumes Valérie Hofmann.

Sur réservation, places limitées. +33 6 23 00 98 98 Une rencontre avec les personnages arthuriens.

Spectacle déambulatoire et visite guidée dans le château.

Mise en scène Maria Elena Gattuso, assistant à la mise en scène Camille Dufour, costumes Valérie Hofmann.

Sur réservation, places limitées. Sainte-Foy dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Anthé, Lot-et-Garonne Autres Lieu Anthé Adresse Ville Anthé lieuville 44.38227#0.93301