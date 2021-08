Pierrefort Pierrefort Cantal, Pierrefort La Légende de l’Accordéon Pierrefort Pierrefort Catégories d’évènement: Cantal

La Légende de l’Accordéon Pierrefort, 26 août 2021, Pierrefort. La Légende de l’Accordéon 2021-08-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-26 22:00:00 22:00:00 Salle Peyre (ancien gymnase du collège) Rue Marie-Alice Vidal

Pierrefort Cantal Pierrefort Cantal L’histoire étonnante de l’instrument, racontée avec passion +33 6 30 24 30 55 dernière mise à jour : 2021-08-21 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Salle Peyre (ancien gymnase du collège) Rue Marie-Alice Vidal
Pierrefort
lieuville 44.9212#2.84187