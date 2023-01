La légende D’Alangon Langon, 1 février 2023, Langon .

La légende D’Alangon

8 place des Carmes Centre Culturel Les Carmes Langon Gironde Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

2023-02-01 – 2023-02-01

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon

Gironde

EUR Et si on écrivait ensemble la légende de Langon ?

Elle s’appellerait La légende d’Alangon et se passerait au temps des chevaleresses et des chevaliers…

Au fil de la saison, avec les artistes de la compagnie

Okto, nous vous proposons quatre soirées immersives, dans plusieurs lieux du patrimoine Langonnais, pour partager et entendre vos histoires, pour faire resurgir les récits, réels ou fantasmés, connus ou inventés et construire ensemble cette légende.

Suivez le flambeau, à la tombée de la nuit, et vivez une expérience entre performance artistique et collectage. La vraie histoire de Langon, secrète et oubliée s’écrira avec vous, à plusieurs mains, à plusieurs voix…

Vous pouvez aussi envoyer vos histoires et anecdotes langonnaises directement aux artistes à l’adresse suivante : legende.okto@gmail.com

Et si on écrivait ensemble la légende de Langon ?

Elle s’appellerait La légende d’Alangon et se passerait au temps des chevaleresses et des chevaliers…

Au fil de la saison, avec les artistes de la compagnie

Okto, nous vous proposons quatre soirées immersives, dans plusieurs lieux du patrimoine Langonnais, pour partager et entendre vos histoires, pour faire resurgir les récits, réels ou fantasmés, connus ou inventés et construire ensemble cette légende.

Suivez le flambeau, à la tombée de la nuit, et vivez une expérience entre performance artistique et collectage. La vraie histoire de Langon, secrète et oubliée s’écrira avec vous, à plusieurs mains, à plusieurs voix…

Vous pouvez aussi envoyer vos histoires et anecdotes langonnaises directement aux artistes à l’adresse suivante : legende.okto@gmail.com

+33 5 56 63 71 34 Centre Culturel Les Carmes

Centre Culturel les Carmes

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par