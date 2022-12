La lecture : de l’évasion à la réinsertion Quai Liberté, 9 janvier 2023, Paris.

Le lundi 09 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant

Tarif : 5 euros, bière offerte

Conférence d’Alexandre Duval-Stalla sur l’association « Lire pour en sortir »

Lire pour en sortir ?

Voilà l’étonnant nom de l’association promouvant la réinsertion par la lecture des personnes condamnées.

Après six ans d’activité, l’association Lire pour en sortir est désormais présente dans 25 établissements pénitentiaires et a permis à plus de 3 000 personnes détenues de s’inscrire à son programme personnalisé de lecture. Elle a également été chargée de recréer et gérer la bibliothèque pénitentiaire de la prison de Paris – La Santé avec plus de 10.000 ouvrages.

Son président, Alexandre Duval-Stalla est l’invité des Arènes du Quai Liberté ce lundi 9 janvier.

Avocat, professeur à Sciences Po et écrivain, Alexandre Duval-Stalla est aussi auteur de trois biographies croisées de Clemenceau, Monet, de Gaulle, Malraux, Chateaubriand et Napoléon, il donne des conférences en France et à l’étranger. Il intervient également régulièrement à la télévision (Secrets d’histoire sur France 2) et à la radio (Europe 1).

En 2018, il crée le prix littéraire André Malraux qui récompense chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art.

Quai Liberté Quai Liberté, Port de Javel Haut 75015 Paris

Contact : https://fb.me/e/2luyvR1HO lesarenes@quailiberte.fr https://fb.me/e/2luyvR1HO https://fb.me/e/2luyvR1HO www.helloasso.com/associations/la-table-de-wu/evenements/lire-pour-en-sortir-a-duval-stalla-9-janvier

