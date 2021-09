“La leçon de Vichy. Une histoire personnelle” (Seuil) par Pierre Birnbaum Sciences Po Lille, 23 novembre 2021, Lille.

“La leçon de Vichy. Une histoire personnelle” (Seuil) par Pierre Birnbaum

Pierre Birnbaum, le théoricien de l’État fort à la française dont il a dessiné l’idéal-type, universaliste et protecteur des minorités, est né en juillet 1940, à Lourdes, quelques jours après l’instauration du régime de Vichy, de parents juifs et étrangers, dans une famille persécutée puis traquée par ” l’État français ” et par l’Occupant. À l’âge de deux ans, il est confié à une famille de fermiers des Hautes-Pyrénées avec sa soeur à peine plus âgée. Enfant caché, il doit sa survie à des Justes alors que les hauts fonctionnaires du régime de Vichy collaborent à la chasse aux Juifs. Par un étrange déni, il ne s’était jusqu’ici jamais interrogé dans son travail sur cet “État français” qui a mobilisé tous les moyens pour les traquer, lui et sa famille. Il retrace ici les années de persécution de son enfance à partir d’archives saisissantes, tant locales que nationales, et se fait l’historien de sa propre histoire. Il pose surtout en des termes nouveaux, depuis le cœur de sa théorie, la question de la continuité entre la République et Vichy. L’État devenu ” français ” sous la houlette des droites extrêmes, est-ce encore l’État ? Toutes les conséquences de la leçon de Vichy n’ont pas été tirées.

