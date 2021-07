Landivisiau Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau Finistère, Landivisiau La leçon de sourire – Loïc Demey / Philippe Kel Joncquel Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

La leçon de sourire – Loïc Demey / Philippe Kel Joncquel Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau, 19 novembre 2021, Landivisiau. La leçon de sourire – Loïc Demey / Philippe Kel Joncquel

Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, Landivisiau, le vendredi 19 novembre à 15:30

La Leçon de sourire, c’est une odyssée. Ziad Ferzat, jeune garçon à la lisière de l’adolescence, s’accroche à ses racines, seuls repères dans la traversée qu’il s’apprête à accomplir. Avec lui, on partage les dangers, les incertitudes, le courage fou de ceux qui doivent partir. « Je m’appelle Ziad Ferzat, j’ai seize ans et il est temps, je dois partir.(…) Je sais ce que je dois accomplir si je veux grandir. » Les mélodies et la chaleur de la voix de Philippe Kel Joncquel, auteur, compositeur, interprète et guitariste, très attaché à la poésie, accompagnent à merveille l’écriture poétique de Loïc Demey, dans le cadre extraordinaire de la Chapelle-Notre-Dame-de-Lourdes.

NORMAL 10€ / REDUIT 8€ / JEUNE 4€

La Leçon de sourire, c’est une odyssée. Ziad Ferzat, jeune garçon à la lisière de l’adolescence, s’accroche à ses racines, seuls repères dans la traversée qu’il s’apprête à accomplir. Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau rue de la grotte, landivisiau Landivisiau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T15:30:00 2021-11-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau Adresse rue de la grotte, landivisiau Ville Landivisiau lieuville Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,Landivisiau Landivisiau