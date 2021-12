Paris L'Entrepôt Paris La leçon de piano, drame néo-zélandais de Jane Campion, 1993. Durée : 2h01 L’Entrepôt Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Entrepôt, le mercredi 1 juin 2022 à 20:00

**Synopsis** Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception de la plus précieuse : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en se soumettant à ses fantaisies… [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19395155&cfilm=7807.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19395155&cfilm=7807.html)

Séance : 5 euros

Ciné-club Pernety L’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance

