La Leçon de la Sainte-Victoire sur les pas de Peter Handke Aix-en-Provence

2022-03-26 – 2022-03-26

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’itinéraire commencera au Théâtre des Ateliers par des lectures extraites de La Leçon de la Sainte-Victoire, qui continueront dans un bus qui empruntera la Route Cézanne, avec les arrêts correspondants aux sites évoqués par Peter Handke, occasions d’interventions chorégraphiques et théâtrales. Une pause sera proposée à la terrasse d’un café à Puyloubier, où l’auteur fit halte. La lecture se terminera à l’Atelier Cézanne et sera suivie par le pot de l’amitié, en partenariat avec le Centre Franco Allemand.



Direction artistique Alain Simon, avec les lecteurs Syméon Fieulaine, Noëlie Giraud Alain Simon et les élèves de la Compagnie d’entraînement, et le chorégraphe Bernard Menaut.

Lecture itinérante du livre de l’auteur qui a voulu comprendre la relation entre Cézanne et son territoire. Dans le cadre d’ Une 5ème Saison – Biennale d’art et culture

