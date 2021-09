Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes La leçon de français Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La leçon de français Salle Paul Fort, 17 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 21€ tarif plein 19€ tarif réduit (demandeurs d’emploi – étudiants) Réservation sur www.lelapinblanc.org Tout public à partir de 10 ans Une ode à la diversité et à la puissance poétique du langage ! L’étranger qui apprend à s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne, y gagne-t-il en liberté, en clairvoyance ? “Qui maitrise sa langue, trouve sa place” comme dit le dicton… mais qui tient sa langue, perd l’occasion de donner son avis… S’accaparer la langue à l’oral, jouer avec elle, la rêver est une manière poétique de réinventer la vie. Il s’agira ici de prendre les mots à bras le corps pour essayer de s’entendre. En tant que conteur d’histoires, Pépito Matéo réinterroge les différents aspects qui constituent le langage, pour essayer de saisir ce que parler “veut dire”. Un spectacle qui raconte comment la migration est source de vitalité pour enrichir nos langues. Pépito Matéo, récit – Nicolas Petisoff, regard extérieur – Cécile Le Bourdonnec, création lumières. Salle Paul Fort adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix https://www.lelapinblanc.org/

Salle Paul Fort 9 Rue Basse Porte Nantes 44000 Tout public à partir de 10 ans