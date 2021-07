Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes La Leçon de français / Pépito Matéo Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salle Paul Fort, le vendredi 17 septembre à 20:30

L’étranger qui apprend à s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne, y gagne-t-il en liberté, en clairvoyance ? « Qui maitrise sa langue, trouve sa place » comme dit le dicton… mais qui tient sa langue, perd l’occasion de donner son avis… S’accaparer la langue à l’oral, jouer avec elle, la rêver est une manière poétique de réinventer la vie. Il s’agira ici de prendre les mots à bras le corps pour essayer de s’entendre. En tant que conteur d’histoires, Pépito Matéo réinterroge les différents aspects qui constituent le langage, pour essayer de saisir ce que parler « veut dire ».

De 16 à 21€

Festival Conte Iz Not Dead Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

