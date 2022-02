« La leçon de français » de Pépito Matéo Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert Paris Catégorie d’évènement: Paris

« La leçon de français » de Pépito Matéo Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert, 18 mars 2022, Paris. « La leçon de français » de Pépito Matéo

Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert, le vendredi 18 mars à 20:00

Pépito Matéo est un comédien et conteur dont l’ensemble du travail est un jeu autour du langage. Il présentera sa « Leçon de français » dans une salle de classe imaginaire et s’intéressera aux malentendus, aux décalages d’une langue à l’autre, à la façon de nommer les choses dans tous les pays pour nous interroger sur la manière dont nous vivons. Est-ce qu’on abandonne un peu de ce qu’on a été en apprenant une langue nouvelle ? L’étranger qui apprend à s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne, y gagne-t-il en liberté, en clairvoyance ? Le conteur nous invite à une pseudo-conférence sur la langue où il expose avec humour les difficultés de la grammaire, les situations absurdes et les décalages d’une langue à l’autre, en nous invitant à revisiter notre habitude de nommer les choses et notre manière de « savoir-vivre ». Le langage, acteur principal du spectacle, va se jouer de nos « sens » et du non-sens pour convoquer le quotidien de façon poético-politique, en nous faisant découvrir grâce à ceux qu’on appelle les étrangers des choses auxquelles nous ne faisons plus attention.

Réservation : bibliotheque.goutte-dor@paris.fr, ou par téléphone au 01 53 09 26 10, ou sur place à la bibliothèque Goutte d’or.

Un spectacle humoristique sur la langue française. Pour saisir en riant, mais en profondeur, les enjeux qu’il y a à parler (ou non) notre langue… Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert 20, esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e Paris Quartier de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert Adresse 20, esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e Ville Paris lieuville Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert Paris

Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« La leçon de français » de Pépito Matéo Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert 2022-03-18 was last modified: by « La leçon de français » de Pépito Matéo Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert Auberge de jeunesse HI Paris Yves Robert 18 mars 2022 Auberge de jeunesse Hi Paris Yves Robert Paris Paris

Paris