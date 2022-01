LA LEÇON D’ALLEMAND Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes délinquants. Dans sa cellule, il se remémore la période qui a fait basculer sa vie. En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à l’encontre de l’un de ses amis d’enfance, le peintre Max Nansen, privé d’exercer son métier. DRAME HISTORIQUE DE CHRISTIAN SCHWOCHOW AVEC ULRICH NOETHEN – ALLEMAGNE – 2022 – 2H05 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:35:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:35:00;2022-02-20T17:00:00 2022-02-20T19:05:00;2022-02-22T17:00:00 2022-02-22T19:05:00

