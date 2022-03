La LDH présente “L’affaire Mis et Thiennot” : ciné-débat “Présumés coupables” de D. Adt, animé par L. Boizeau, H. Pottier et M. Martin MPT Châtellerault, 12 mai 2022, Châtellerault.

La LDH présente “L’affaire Mis et Thiennot” : ciné-débat “Présumés coupables” de D. Adt, animé par L. Boizeau, H. Pottier et M. Martin

MPT Châtellerault, le jeudi 12 mai à 20:30

**L’affaire Mis et Thiennot** L’affaire Mis et Thiennot est une des erreurs judiciaires les plus retentissantes de l’après-guerre 39-45. Après la découverte du corps sans vie du garde-chasse de la propriété de l’industriel Lebaudy près de Mézières-en-Brenne, deux jeunes chasseurs, Raymond Mis et Gabriel Thiennot, seront condamnés à quinze ans de travaux forcés. Ils ne cesseront de clamer leur innocence. Un comité de soutien et un comité d’honneur Mis et Thiennot défendent la mémoire de ces deux personnes aujourd’hui décédées. Avec la nouvelle loi « Pour la confiance dans l’institution judiciaire », une 7e demande en révision est en préparation pour montrer que des aveux sous la torture ne peuvent être retenus et que Raymond Mis et Gabriel Thiennot doivent être innocentés par la justice. La Ligue des droits de l’Homme a toujours été aux côtés de Raymond Mis et Gabriel Thiennot, et lors du Centenaire de la LDH au Palais de Chaillot en 1998, Gabriel Thiennot était l’un des Grands Témoins des combats de la LDH. Aujourd’hui la LDH et les Châtelleraudais membres des deux comités Mis et Thiennot proposent un ciné-débat à partir du film Présumés coupables de Dominique Adt, animé par Les responsables du Comité de soutien, Léandre Boizeau, Helga Pottier et Michel Martin.

Entrée libre

MPT Châtellerault 10 rue du Nouveau Brunswick Châtellerault Vienne



