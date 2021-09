La lavandière de La Canourgue Le Bourg, 18 septembre 2021, La Canourgue.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Bourg

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Suivez Léonie, lavandière du début du XXe siècle dans ce magnifique dédale de ruelles médiévales, étroites, tortueuses et souvent bordées d’eau. En rencontrant des Canourguais, Léonie va vous faire découvrir les vieux métiers du bourg. Au pied du causse de Sauveterre, aux portes de l’Aubrac et des gorges du Tarn, La Canourgue s’ouvre sur la vallée du Lot. Construit autour d’un monastère et d’un château, le village est depuis longtemps un bourg important du Gévaudan. L’eau qui la traverse a contribué à sa richesse grâce aux productions successives de laine et de cuir. On la surnomme la “Petite Venise lozérienne” avec ses ruelles médiévales et ses canaux. N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Le Bourg place du cantou, 48500, La Canourgue



