Salade César Palace Hôtel La Laurentia Orléanaise, 10 juin 2023, Orléans. Salade César Palace Hôtel Samedi 10 juin, 20h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie, 6.00 € Imaginez un lobby d’hôtel où toutes sortes de personnages de pièces de théâtre vont et viennent !

On passe alors de Grand Budapest Hotel, à Samuel Beckett avec En attendant Godot, à Pierre Notte en passant par Jean Tardieu, Jean-Michel Ribes, Molière, John Logan, Eric-Emmanuel Schmitt, Rémy De Vos pour vous contacter une véritable salade théâtrale, avec une vinaigrette écrite par Louis Courdent !

A savourer sans modération ! C’est light avant l’été ! La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/salade-cesar-palace&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00 Spectacle Théâtre Zigotastiques

