Comme des grands La Laurentia Orléanaise, 10 juin 2023, Orléans. Comme des grands Samedi 10 juin, 16h45 La Laurentia Orléanaise Billetterie, 6.00 € Et si c’étaient les enfants qui vivaient la vie de leurs parents ?? Que diraient-ils ?

Et s’ils nous révélaient bien des choses sur la complexité et l’excentricité de nos comportements d’adultes !

Retrouvez nos ados qui jouent les adultes dans ces saynètes préparées tout au long de l'année !

La Laurentia Orléanaise
2 quater rue Basse d'Ingré
45000 Orléans

Billetterie: 6.00 €

