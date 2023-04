12, rue des Lilas suivi de Fantaisies Mythologiques La Laurentia Orléanaise Orléans Catégories d’évènement: Loiret

12, rue des Lilas suivi de Fantaisies Mythologiques La Laurentia Orléanaise, 10 juin 2023, Orléans. 12, rue des Lilas suivi de Fantaisies Mythologiques Samedi 10 juin, 14h30 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne, 6,00 € Ce samedi après-midi, on commence par une comédie musicale avec les Divas du Groupe Collège Comédies Musicales : Rendez-vous 12 rue des lilas, 3ème étage, appartement 8 où des générations de jeunes femmes vont se succéder au fur et a mesure des années. Une ode à la musique et un hommage a notre histoire !

Ensuite, des auteurs contemporains reprennent les plus grands mythes avec nos élèves du Collège Théâtre ! La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fantaisies-mythologiques-rue-des-lilas&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T16:45:00+02:00 Spectacle Orléans Zigotastiques

