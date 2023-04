Le Bondivore Géant ! – Les Aventuriers de l’histoire – A la grecque ou à la romaine La Laurentia Orléanaise Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Bondivore Géant ! – Les Aventuriers de l’histoire – A la grecque ou à la romaine La Laurentia Orléanaise, 10 juin 2023, Orléans. Le Bondivore Géant ! – Les Aventuriers de l’histoire – A la grecque ou à la romaine Samedi 10 juin, 10h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne, 6,00 € Prenez nos élèves Graines de Stars, 4-6 ans et transformez-les en animaux qui veulent aider Curly, le lapin face à un monstre redoutable : Le Bondivore Géant ! Une piècette adaptée pour nos jeunes acteurs en herbe !

Ensuite, retrouvez nos 6-8 ans autour de l’histoire, et plongez dans un véritable voyage à travers le temps ! La préhistoire, les gaulois, Henri IV, Léonard de Vinci, Napoléon, une fresque historique au théâtre ! Enfin, nos 8-10 ans se jouent de la tragédie en 3 versions ! On ne se prend pas au sérieux, on tente les 12 travaux d’Hercule et on finit avec le mythe de Arachnée ! Bref que du plaisir ce samedi matin ! :) La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-bondivore-geant-aventurier-histoire&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

