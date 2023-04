La sourcière La Laurentia Orléanaise Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

La sourcière La Laurentia Orléanaise, 9 juin 2023, Orléans. La sourcière Vendredi 9 juin, 20h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie, 6.00 € Londres. Un meurtre vient d’être commis. Pendant ce temps, l’émotive Mollie et l’ordinaire Giles Ralston ouvrent une pension de famille dans la campagne londonienne. Alors qu’une tempête de neige les immobilise avec leurs cinq pensionnaires, le détestable Monsieur Boyle, l’espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et le fantasque Monsieur Paravicini, le méticuleux inspecteur Trotter vient leur annoncer que le meurtrier est l’un d’eux. Ainsi se lève le rideau du plus grand succès de la reine du crime, Agatha Christie. Écrite pour les 80 ans de la reine Mary, La Souricière tient l’affiche sans interruption à Londres depuis 1952. A ce jour, plus de 27 000 représentations : doute, suspicion, tension, interrogatoire, comédie et coup de théâtre sont au rendez-vous… La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-souriciere2&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00

2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00 Spectacle Théâtre Zigotastiques

Détails
Lieu La Laurentia Orléanaise
Adresse 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans
Ville Orléans

