Le jeu des 7 familles du théâtre La Laurentia Orléanaise, 4 juin 2023, Orléans. Le jeu des 7 familles du théâtre Dimanche 4 juin, 14h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne, 6,00 € « Bienvenue au Baraka Théâtre ! Ensemble, nous allons traverser l’histoire, traverser le théâtre, traverser l’histoire du théâtre. » Ainsi nous accueille Tespino, meneur de jeu, sur son stand de théâtre forain. Le hasard déterminera qui du père, de la mère, du fils, de la fille, du grand-père ou de la grand-mère seront interprétés par Dirjan et Rouco, les comédiens polyvalents. Ces athlètes du plateau vont donner vie, en sept scènes, à l’histoire d’un amour impossible entre Isabelle et Octave. Chaque scène correspond à une famille, chaque famille à un courant théâtral. Le spectateur suit donc le déroulement de l’histoire en voyageant à travers le temps. Du théâtre antique au jeu clownesque, en passant par le théâtre de Marivaux et celui de Brecht, l’absurde ou encore le muet, sans oublier, la commedia ! A découvrir grace au talent de nos élèves du Lycée ! La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-jeu-des-7-familles-du-theatre-vedettes&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

