Peter Pan – Jusqu’en haut du chapiteau ! – Un coin de paradis au Far west ! La Laurentia Orléanaise Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Peter Pan – Jusqu’en haut du chapiteau ! – Un coin de paradis au Far west ! La Laurentia Orléanaise, 4 juin 2023, Orléans. Peter Pan – Jusqu’en haut du chapiteau ! – Un coin de paradis au Far west ! Dimanche 4 juin, 10h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne, 6,00 € Ce dimanche, c’est 3 piècettes que l’on vous propose ! On commence par un Classique : Peter Pan, retrouvez Wendy, Peter, le Capitaine Crochet et bien d’autres encore par ce classiqur revisité par nos artistes en herbe de 6 à 8 ans ! Ensuite, ensuite rendez-vous sous le grand chapiteau Babarnunum où acrobates et clowns s’unissent pour empêcher la fermeture de leur cirque. Une aventure rocambolesque ! Et on termine notre périple au far west : retrouvez le sheriff, les cow-boys, les cactus et le saloon dans une aventure de folie avec Un coin de paradis au Far West ! La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d’Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/un-coin-de-paradis-au-far-west&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00 Spectacle Orléans Zigotastiques

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Laurentia Orléanaise Adresse 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 121 Lieu Ville La Laurentia Orléanaise Orléans

La Laurentia Orléanaise Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Peter Pan – Jusqu’en haut du chapiteau ! – Un coin de paradis au Far west ! La Laurentia Orléanaise 2023-06-04 was last modified: by Peter Pan – Jusqu’en haut du chapiteau ! – Un coin de paradis au Far west ! La Laurentia Orléanaise La Laurentia Orléanaise 4 juin 2023 La Laurentia Orléanaise Orléans orléans

Orléans Loiret