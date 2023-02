AFC Orléanais – Conférence samedi 4 mars “Nous, pères, qui sommes sur terre” La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

AFC Orléanais – Conférence samedi 4 mars “Nous, pères, qui sommes sur terre” La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans, 4 mars 2023, Orléans. AFC Orléanais – Conférence samedi 4 mars “Nous, pères, qui sommes sur terre” Samedi 4 mars, 20h30 La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans

Entrée libre

Interviendront trois pères ayant témoigné dans ce livre : Pierre Durieux (secrétaire général association Lazare), Henri de Beauregard (avocat) et Jean-Paul Béchu (fondateur d’Esperancia) La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans 2 Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire A cette conférence interviendront trois pères ayant témoigné dans ce livre : Pierre Durieux (secrétaire général de l’association Lazare), Henri de Beauregard (avocat) et Jean-Paul Béchu (fondateur d’Esperancia). Informations pratiques (voir l’affiche jointe) :

– Quand : Samedi 4 mars 2023 à 20h30

– Où : A la Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans

– Entrée libre Résumé du livre (Editions Artège) :

« Ne cherchez pas la méthode simple pour être un bon père : ce livre n’existe pas. Dans ce recueil de témoignages, vous trouverez plutôt l’expérience de douze hommes qui ont souvent douté, parfois touché le fond, mais qui ont tous été transformés par la paternité et leurs épreuves.

Ils ont surmonté la stérilité, le deuil, le handicap, le déshonneur, l’addiction, la violence, l’absence… Ils sont pères de famille, chefs d’entreprise, prêtre, artiste, militants ou engagés. Tous nous révèlent le vrai sens de leur paternité : ce don que l’on reçoit d’en haut, et qui se vit, jour après jour, sur terre. Ils nous parlent du père qu’ils sont devenus, des joies et des espérances qui ont forgé leurs cœurs.

Un magnifique cadeau pour tous ceux que l’on appelle « père » sur terre, pour leurs épouses, leurs enfants, et pour tous ceux qui cherchent le visage de « notre Père qui est aux cieux ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Laurentia, 2 quater Rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans Adresse 2 Rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville La Laurentia, 2 quater Rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans Orléans Departement Loiret

La Laurentia, 2 quater Rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

AFC Orléanais – Conférence samedi 4 mars “Nous, pères, qui sommes sur terre” La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans 2023-03-04 was last modified: by AFC Orléanais – Conférence samedi 4 mars “Nous, pères, qui sommes sur terre” La Laurentia, 2 quater Rue Basse d’Ingré, 45000 Orléans La Laurentia, 2 quater Rue Basse d'Ingré, 45000 Orléans 4 mars 2023 2 quater Rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans La Laurentia orléans

Orléans Loiret