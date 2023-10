Marché de l’avent La Laupie, 3 décembre 2023, La Laupie.

La Laupie,Drôme

Découvrez la nouvelle édition du marché de l’avent du village. Nouvelle année, nouveaux exposants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

La Laupie 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the new edition of the village Advent market. New year, new exhibitors.

Descubra la nueva edición del mercado de Adviento del pueblo. Año nuevo, expositores nuevos.

Entdecken Sie die neue Ausgabe des Adventsmarkts im Dorf. Neues Jahr, neue Aussteller.

