Doubs Lantenne-Vertière Incontournable du sport nature sur notre territoire, la Lanvertoise Nocturne fête déjà sa 5ème édition, le samedi 5 novembre 2022 !

Venez retrouver les sentiers de Lantenne-Vertière et ses alentours en VTT, randonnée ou en trail à la lueur de vos frontales. Parcours de 12 km pédestre / trail et 25 km VTT.

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions en ligne uniquement. http://lanvertoise.e-monsite.com/ la lanvertoise

