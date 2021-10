La Lanvertoise Lantenne-Vertière, 6 novembre 2021, Lantenne-Vertière.

La Lanvertoise 2021-11-06 – 2021-11-06

Lantenne-Vertière Doubs Lantenne-Vertière

EUR 6 9 La 4ème édition de la Lanvertoise nocturne aura lieu le samedi 6 novembre 2021, les horaires de départs se feront de 17 h 30 à 19 h 00. La Lanvertoise nocturne vous proposera un parcours de VTT de 25 km, non ouvert aux traileurs, le tarif d’inscription sera de 9€ et un parcours pédestre / trail de 12 km, le tarif d’inscription sera de 6€. Il y aura un demi-tarif pour les mineurs et 80 centimes se rajoutent à chaque inscription, il s’agit de frais bancaires qui reviennent à Even Outdoor pour l’utilisation de leur plateforme. Les inscriptions se feront via le lien suivant : https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=&id_evenement=320

Le pass sanitaire sera obligatoire.

http://lanvertoise.e-monsite.com/pages/la-lanvertoise-nocturne.html

La 4ème édition de la Lanvertoise nocturne aura lieu le samedi 6 novembre 2021, les horaires de départs se feront de 17 h 30 à 19 h 00. La Lanvertoise nocturne vous proposera un parcours de VTT de 25 km, non ouvert aux traileurs, le tarif d’inscription sera de 9€ et un parcours pédestre / trail de 12 km, le tarif d’inscription sera de 6€. Il y aura un demi-tarif pour les mineurs et 80 centimes se rajoutent à chaque inscription, il s’agit de frais bancaires qui reviennent à Even Outdoor pour l’utilisation de leur plateforme. Les inscriptions se feront via le lien suivant : https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=&id_evenement=320

Le pass sanitaire sera obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par