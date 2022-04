La Lanvertoise Estivale Lantenne-Vertière, 12 juin 2022, Lantenne-Vertière.

La Lanvertoise Estivale Lantenne-Vertière

2022-06-12 – 2022-06-12

Lantenne-Vertière Doubs Lantenne-Vertière

La Lanvertoise Estivale aura lieu le dimanche 12 juin 2022, au départ de Lantenne-Vertière. Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux différents parcours, 3 parcours VTT : un familiale de 15 à 20 km, un sportif de 35 km et un expert de 50 km. Et 2 parcours pédestres et trail : une amicale de 10 km et une costaude de 20 km.

Restauration sur réservation et buvette sur place.

Inscription uniquement sur internet, aucune inscription sur place.

https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=368

randolanvertoise@gmail.com https://lanvertoise.e-monsite.com/

Lantenne-Vertière

