Concert Solidaire – Association EHCO La Lanterne Magique Beaune, vendredi 24 mai 2024.

Beaune Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Laissez-vous envoûter dans une expérience musicale unique, inoubliable et inédite mettant en vedette des artistes engagés pour cette noble cause qui vous transporteront à travers des rythmes captivants.

Découvrez dans un premier temps le rappeur Leto Punk Poésie, maître dans l’art des mots et des paroles percutantes. L’énergie brute de ses performances promet de vous emporter et de vous inspirer.

Dans un deuxième temps, plongez dans l’univers enflammé du groupe Violet Rock Tribu. Si vous adorez vibrer sur de la musique aux influences rock blues hard alors vous adorerez les textes Bourguicomtois racontant des histoires d’humour, d’amitié, d’amour, d’humanité !… bref les chansons de la vie ! Et si par-dessus tout, vous aimez la terre, l’air, l’eau et le feu et que vous êtes pour la liberté, le respect et la sincérité, alors tout commence… pour partager ensemble un grand moment d’émotion.

Leur présence sur scène promet des expériences musicales enivrantes et immersives.

Ce concert solidaire, au-delà de la musique, offre également des moments d’échange et de sensibilisation. Découvrez les missions et les défis de l’Association EHCO, née de la fusion entre les associations les Papillons Blancs de Beaune et la Protection de l’Enfance, toutes deux œuvrant respectivement depuis 1958 et 1939 dans le domaine du handicap et de la protection de l’enfance. C’est une opportunité unique de soutenir ces nobles causes tout en vivant une soirée riche en émotion et en partage.

Réservez vos places dès maintenant pour ces expériences musicales engageantes et enrichissantes. Venez vous immerger dans la magie du rap et du rock tout en contribuant à soutenir des initiatives essentielles pour notre société !

Nous vous attendons nombreux pour cette première édition de ce concert solidaire made in EHCO.

La Lanterne Magique Rue Poterne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



