Concert de Malo' La Lanterne Magique, 28 avril 2023, Beaune

2023-04-28 – 2023-04-28

12 12 EUR Malo’ a marqué le paysage musical français en 2017 avec son album « Be/Être » notamment avec le single « I Believed » qui compte aujourd’hui des millions de streams. Il revient avec un nouvel album aux inspirations gospel, Motown, rock, mais toujours résolument pop à découvrir sur la scène de la Lanterne le 28 avril.

Élevé par son père musicien, il s’initie très jeune à la composition et à l’écriture de chanson. A l’adolescence, il quitte la France et s’installe en Australie pour retrouver sa mère qu’il n’a jamais connue. Là-bas, il rencontre John Stone, père d’Angus et Julia, qui devient son mentor. Il sort à 17 ans un premier disque en Australie « The Old Way » avec lequel Il se fait repérer par un label français qui décide de le rapatrier pour le signer.

Il débute ensuite l’écriture des chansons qui composeront son album « Be/Être ». S’ensuit une tournée dans toute la France pendant près de 2 ans (dont des premières parties de Charlie Winston, un Stade de France avec les Insus…).

