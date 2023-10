Scène Ouverte de La Ruche – Nov 2023 La Lanterne Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Scène Ouverte de La Ruche – Nov 2023 La Lanterne Cergy, 23 novembre 2023, Cergy. Scène Ouverte de La Ruche – Nov 2023 Jeudi 23 novembre, 20h00 La Lanterne Entrée libre ARTISTES

Formulaire d’inscription à remplir avant le 12 novembre : https://bit.ly/SO-23-11-2023

Notre équipe se réunit 1 semaine avant l’évènement pour sélectionner les 10 artistes qui passeront sur scène.

Le jour J, les meilleurs MC’s de La Ruche vous accueilleront et vous mettront à l’aise. PUBLIC

Entrée libre

Début de la scène ouverte à 20h

Accès à la lanterne :

2 avenue du jour 95800 Cergy

Rez-de-chaussée bas de l’ancienne école de La Lanterne (descendre par la cour du bas)

Accès 1 : 2 avenue du jour (en face du lycée Galilée)

Accès 2 : rue de La Sardane (derrière le belvédère) La Lanterne 2 avenue du jour 95800cergy Cergy 95800 Axe Majeur Val-d'Oise Île-de-France

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 scène ouverte musique La Ruche

