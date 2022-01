La Langue Française à l’honneur Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Langue Française à l’honneur Bibliothèque Amélie, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 16h00 à 20h30

gratuit

La bibliothèque Amélie met à l’honneur la Langue française, dans le cadre du temps fort réseau dédié. Cette année, la 27e édition de la Semaine de la langue de la langue française et de la francophonie est placée sous le signe de l’étonnement et de l’amusement. À cette occasion, la bibliothèque Amélie vous propose une journée Langue Française ! Découvrez le programme ! Espace Jeunesse à 16h – Atelier jeux

Viens jouer avec nous, entre ami ou en famille ! Un atelier jeux autour de la langue française, pour petits et grands. Espace Adulte à 19h – Lectures à haute voix dédiée à la poésie Un florilège poétique brassant les styles et les époques, du Moyen-Âge au 20e siècle, de François Villon à Henri Michaux, rappelant la capacité des mots à susciter plaisir et surprise. Lectures par Gabriel Ohayon, bibliothécaire. Inscriptions par téléphone au 01 47 05 89 66 ou par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 Atelier;Théâtre;Nature;None

Date complète :

2022-03-16T16:00:00+01:00_2022-03-16T20:30:00+01:00

Catégories d'évènement: île de France, Paris

