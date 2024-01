La langue en liberté, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Un vent de liberté souffle dans les bibliothèques parisiennes pour célébrer la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2024 !

Cette nouvelle édition donne raison à la plume de Victor Hugo qui écrivait dans les Contemplations : « Les écrivains ont mis la langue en liberté. » Une occasion rêvée de sortir des sentiers

battus et de réinventer la langue française pour que s’y reconnaissent celles

et ceux qui la parlent, mais aussi de mettre en lumière les interactions

entre le français et les autres langues parlées hier et aujourd’hui dans toute

la francophonie et dans les divers quartiers de Paris.

Du

samedi 9 au vendredi 29 mars seront mis à l’honneur les auteurs et les autrices

francophones qui nous parlent d’émancipation : émancipation collective

d’un peuple ou d’une communauté, mais aussi émancipation individuelle voire

intime.

Bibliothèques de la Ville de Paris

© Unsplash / Dmitry Ratushny