La Langue des Signes Française, du réel au virtuel

————————————————– ### par Annelies Braffort du Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LIMSI-LRI) Les langues des signes sont des langues naturelles pratiquées au sein des communautés de Sourds et la Langue des Signes Française (LSF) est celle utilisée en France. Elles sont visuo-gestuelles : de nombreuses informations sont exprimées simultanément par différentes parties du corps et s’organisent dans l’espace, et l’iconicité y joue un rôle central.

Les recherches de l’équipe consistent à créer des représentations informatiques de la LSF en tenant compte de leurs particularités linguistiques. Les applications visées concernent la reconnaissance automatique dans des flux vidéos, la génération automatique par l’animation d’un signeur virtuel en 3D, ou encore la traduction assistée par ordinateur. S’inscrire (gratuitement) pour disposer du lien :

S'inscrire (gratuitement) pour disposer du lien :

https://www.ville-gif.fr/7-8708/fiche/jeudi-de-la-recherche-mars-2021.htm

dans le cadre des Jeudis de la Recherche en VISIOCONFERENCE

2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T19:30:00

