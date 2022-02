La Langue des Oiseaux Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

La Langue des Oiseaux Bibliothèque Cezanne 2 Place Antoine Maurel Aix-en-Provence

2022-03-26 – 2022-04-26 Bibliothèque Cezanne 2 Place Antoine Maurel

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Relais des Possibles avait une envie irrépressible d’oiseaux. Des drôles, des beaux, des ailes, des plumes, du duvet, du cui-cui au cri, tout ce qui touche aux volatiles, ceux-là même qui évoquent l’ambivalence dans nos têtes de linottes.

Nous avons été accueillis dans les réserves du Museum d’histoire naturelle d’Aix en Provence, accompagnés de l’artiste Emmanuelle Bentz, arrivée comme une évidence dans la construction de cette exposition pour le Relais des Possibles : son travail s’amuse, joue de la distance avec les mots et elle aime dessiner les bêtes, celles qui vivent dans l’eau ou dans les airs, qu’importe. Et cela nous a séduit que son œil plastique et poétique vienne interférer avec les oiseaux naturalisés du Museum et l’histoire du Relais des Possibles. Un nouveau lexique imaginé par l’artiste et les participants à deux ateliers (23 février et 2 mars de 10h à 12h) sera inscrit sur les murs en écho avec les oiseaux présentés.

Collection ornithologique du Muséum d’Histoire naturelle mise en jeu et scénographiée par Emmanuelle Bentz, à la bibliothèque Cezanne

