La Langue des Cygnes Festival A pas contés – La Minoterie Dijon, mercredi 21 février 2024.

La Langue des Cygnes Spectacle de danse-marionnette et LSF en musique live- accessible à partir de 9 ans. Librement inspiré du Vilain petit canard d’Andersen 21 et 22 février Festival A pas contés – La Minoterie Pour les professionnels, tarifs préférentiels le 21, lors d’une des journées professionnelles du festival A Pas Contés. Autres tarifs: voir plaquette du festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T17:00:00+01:00 – 2024-02-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T10:00:00+01:00 – 2024-02-22T11:00:00+01:00

Chorégraphe, marionnettiste et conteuse sourde fusionnent leurs arts pour raconter leurs doutes de vilains petits canards métamorphosés en rêves de cygnes. Andy Scott Ngoua danse avec leurs présences volatiles sous forme d’images projetées, de marionnettes de corps et de langue des signes. La marionnettiste Laurie Cannac et lui présentent, en musique live, une interprétation onirique du Vilain Petit Canard d’Andersen, aux confins du monde des sourds et de celui des entendants.« Un spectacle d’une grande poésie, quasiment sans paroles,(…) un virtuose numéro de danse et marionnette.» Cristina Marino- Le Monde Une production de la Compagnie Graine de Vie

coproduite par:

Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette,

Les Scènes du Jura – Scène nationale,

Communauté d’agglomération Pays Basque-Kultur Bidean Art Enfance Jeunesse,

L’Agora, Association culturelle – Billère.

Et soutenue dans le cadre du dispositif jeune public «Collectif Instant’T ».

avec le soutien de :

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté,

la Région Bourgogne-Franche-Comté,

le Conseil Département du Doubs,

la Ville de Besançon.

et le soutien à la résidence de:

La Minoterie-Pôle de création jeune public et d’éducation artistique – Dijon,

Le Lieu, soutenu par la Cie Florence Lavaud – Chantier Théâtre,

Le Strapontin, scène de territoire de Bretagne pour les arts du récit ,

Théâtre Halle Roublot,

le Théâtre des 4 Saisons – Scène Conventionnée d’intérêt national « Art et Création » de la Ville de Gradignan,

l’ECLA, Saint-Vallier,

Mi-scène, Poligny

L’Artdam en Bourgogne Franche-Comté,

et le Département du Doubs.

Ce spectacle a bénéficié d’un accompagnement artistique et linguistique à la création de la part d’IVT – International Visual Theatre .

Festival A pas contés – La Minoterie dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://abcdijon.org/a-pas-contes/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://compagniegrainedevie.fr/?page_id=291 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0380305978 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786288312 »}]

Marionnette Danse