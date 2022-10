« La Langue des Cygnes » – Compagnie Graine de Vie Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 9 mars 2023, Paris.

Du jeudi 09 mars 2023 au mercredi 22 mars 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 18h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

. payant 20€ / 16€ / 13€

Rejeté par sa communauté parce qu’il sort du lot, un enfant affronte des épreuves qui mettent sa vie en péril. Peu à peu, il déniche en lui la force de résister au malheur pour s’envoler vers son destin.

Entre les mains de Laurie Cannac, l’un des plus fameux contes d’Andersen devient un voyage poétique traitant des vilains petits canards d’aujourd’hui. Sa manière d’animer la marionnette avec le corps tout entier donne forme à un univers à la fois tonique et onirique. Pour la première fois, elle s’associe au chorégraphe gabonais Andy Scott Ngoua. Ce dernier puise dans le hip-hop, le contemporain et les traditions du continent africain pour inventer une danse subtile qui semble incarner l’énergie.

Laurie Cannac s’appuie également sur la langue des signes, traitée comme une expression artistique au même titre que la danse. Le spectacle, qui a bénéficié de la collaboration de la comédienne sourde Karine Feuillebois, est bilingue – français et langue des signes française – de par sa conception même. Il nous emmène aux côtés du héros, sur un chemin qui part de la solitude la plus glaciale vers la sublimation de soi, grâce à la conquête d’un trésor : la confiance en l’autre et en soi-même.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette
Contact : http://lemouffetard.com/spectacle/la-langue-des-cygnes
01 84 79 44 44
contact@lemouffetard.com

Loïc Le Gall La Langue des Cygnes