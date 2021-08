La langue confisquée Cosmopolis, 8 novembre 2021, Nantes.

Cosmopolis, le lundi 8 novembre à 18:30

**Rencontre avec Frédéric Joly, essayiste et traducteur, à propos de son ouvrage La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd’hui, Premier Parallèle, 2019** _**Animation : Pascal Massiot – Pop’Média**_ Le philosophe allemand Victor Klemperer s’attacha dès 1933 à l’étude de la langue et des mots employés par les nazis. En puisant à une multitude de sources (discours radiodiffusés d’Adolf Hitler ou de Joseph Paul Goebbels, faire-part de naissance et de décès, journaux, livres et brochures, conversations, etc.), il a examiné la destruction de la culture et de l’esprit allemands par la novlangue nazie. Il tirera de son travail LTI, la langue du IIIe Reich, ouvrage de référence sur la manipulation de la langue par l’idéologie. Frédéric Joly, lisant Victor Klemperer, restitue sa démarche et livre un éclairage saisissant sur notre temps de repli identitaire et de « post-vérité », un temps d’inquiétantes résurgences sémantiques où la distinction essentielle entre le vrai et le faux est brouillée. Frédéric Joly est également traducteur du livre de Robert Habeck, « Du langage en politique ; ce que les mots font à la démocratie », publié en 2020. _Rencontre organisée en partenariat avec la Librairie Coiffard._

Entrée libre. Réservation conseillée

Rencontre avec Frédéric Joly

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



