La langue basque Chateau de Kerdurand Riantec, samedi 16 mars 2024.

La langue basque Une journée pour apprendre les bases de la langue basque en breton Samedi 16 mars, 09h30 Chateau de Kerdurand 25 euro Réservation obligatoire

Samedi 16 mars 9h30 – 16h30 Château de Kerdurand, Riantec

Une journée pour apprendre les bases de la langue basque en breton

Au cours de la journée entièrement dispensée en breton, des bases de la langue basque seront apprises par écrit : apprentissage d’une chanson pour comprendre le fonctionnement de la langue basque, étude des suffixes avec Patrig an Habask. Mais on apprendra aussi des bases orales du basque (mots et expressions du quotidien).

Chateau de Kerdurand kerdurand riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne skoazell.rianteg@gmail.com 0689866601

skoazell diwan rianreg